От поражения электротоком погибла четырехлетняя девочка
23:19, 20 мая 2010Общество
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Трагедия в Черновицкой области
В селе Ёжевцы Сторожинецкого района Черновицкой области от поражения электротоком погибла четырехлетняя девочка.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, трагедия произошла вчера около 18.00.
Ребенок, который остался без присмотра взрослых, играясь в доме, вставил в розетку гвоздь. Девочка погибла на месте от поражения током.
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