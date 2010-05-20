От поражения электротоком погибла четырехлетняя девочка

23:19, 20 мая 2010
Общество
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Трагедия в Черновицкой области

В селе Ёжевцы Сторожинецкого района Черновицкой области от поражения электротоком погибла четырехлетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, трагедия произошла вчера около 18.00.

Ребенок, который остался без присмотра взрослых, играясь в доме, вставил в розетку гвоздь. Девочка погибла на месте от поражения током.

 

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