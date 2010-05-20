За счет чего студенты надеются получить хорошую работу (опрос)

Большинство студентов надеются только на себя, но считают, что государство должно заботиться об их трудоустройстве.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, проведя социологическое исследование на тему «Современное студенчество Украины».

В соответствии с данными опроса, переданными агентству УНИАН, 72,1% украинских студентов руководствуются при планировании своей жизни собственными возможностями – физическими, материальными, интеллектуальными.

Около четверти опрошенных руководствуются возможностями своей семьи (29,3%) и реальной экономической ситуацией в государстве (23,8%), а каждый пятый респондент (19,7%) надеется на удачу, озарение.

Реальной экономической ситуацией в государстве руководствуется при планировании своей жизни каждый шестой студент (15,1%) и почти такое же количество опрошенных (13,4%) руководствуются в этом вопросе мировыми тенденциями в сфере экономики, политики, информационных технологий.

Другими критериями руководствуются 3,5% респондентов, а 9,2% еще не задумывались над этим вопросом.

Большинство студентов считают, что государство должно заботиться о трудоустройстве молодежи (76,2%), а также об образовательных (74,6%) и жилищных (71,2%) потребностях молодых людей.

По мнению 22,8% респондентов, государство должно заботиться о досуговых потребностях молодежи, а 5,7% опрошенных считают, что государство должно помогать молодежи решать другие проблемы.

Полагают, что государство не должно заботиться ни о каких потребностях молодежи, 2,1% респондентов.

Большинство опрошенных студентов (68,9%) назвали источником своего ежемесячного дохода помощь родителей. Стипендия является источником дохода для 45,2%, личный заработок – для 44,7% опрошенных.

Доходы от собственности имеют 2,8% украинских студентов, а 2,4% отказались назвать источники своего ежемесячного дохода.

Согласно исследованию, совмещают учебу с работой для того, чтобы обеспечить собственное существование, 41,8% украинских студентов.

Каждый пятый (21,5%) делает это для того, чтобы заработать деньги на развлечения, а каждый десятый – чтобы оплатить обучение (10,8%) и приобрести опыт работы (9,2%).

Совмещают учебу с работой с целью приобретения практических навыков по специальности 7,1% опрошенных, а 4,1% делают это с другой целью.

Затруднились ответить на данный вопрос 5,5% респондентов.

Для большинства студентов Украины (72,1%) наиболее значимой ценностью в трудовой сфере является высокий заработок. Более половины (56,7%) считают такой ценностью перспективы карьерного роста, 43,1% - дружный коллектив, 41,2% - возможность творческой самореализации. Более четверти опрошенных (28,6%) наиболее значимой ценностью в трудовой сфере назвали работу по специальности, а каждый пятый (21,0%) – престижность труда.

Свободный график работы имеет важное значение для 14,3% респондентов, а каждого десятого (10,1%) привлекает щадящий режим работы.

Только 7,5% студентов заявили, что в работе для них важно нести «доброе, вечное».

Другие ценности в трудовой сфере являются наиболее значимыми для 4,5% опрошенных, а 3,4% затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть украинских студентов полагает, что для того, чтобы устроиться на хорошую работу, обязательны профессиональные знания (65,6%) и работоспособность (64,8%).

Более половины респондентов (53,4%) считают обязательным для этого качеством инициативность, а 41,2% уверены, что нужен опыт работы.

Каждый пятый опрошенный полагает, что для получения хорошей работы необходима приятная внешность (20,3%) и протекция (19,8%), а по мнению 11,3%, для получения хорошей работы нужно дать взятку.

Ответ «другое» на этот вопрос дали 3,7% респондентов, а 3,3% затруднились ответить на данный вопрос.

Более чем для половины украинских студентов (53,1%) определяющим фактором при выборе ВУЗа была престижность учебного заведения.

Престижность специальности играла ключевую роль для 40,1% опрошенных, а для трети респондентов (35,5%) – востребованность специальности на рынке труда.

Сильный преподавательский состав имел значение при выборе ВУЗа для 22,8% опрошенных, а каждого пятого респондента в первую очередь привлекали интересные учебные курсы (20,9%), наличие распределения на работу (19,3%) и возможность стажировок за границей (18,5%).

Низкий уровень коррупции в ВУЗе важен для 14,4%, возможность научной деятельности – для 11,6%, присутствие военной кафедры для 8,2% студентов.

Другими факторами руководствовались 2,7% опрошенных, а 3,6% затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинских студентов (80,3%) считают, что молодежь имеет специфические потребности, которые нужно защищать на государственном уровне.

Не видят таких потребностей молодежи 8,3% опрошенных, а 11,4% затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины опрошенных студентов считают наиболее сложными для молодежи проблемами наркотическую зависимость (59,8%) и отсутствие возможностей для самореализации (55,2%).

Нехватка средств для существования является трудной проблемой для 48,1% опрошенных, алкогольная зависимость – для 39,4%.

Около трети респондентов (33,1%) считают тяжелой проблемой отсутствие работы и проблемы с трудоустройством, а 29,7% больше всего беспокоит отсутствие друзей.

Менее четверти украинских студентов пугает материальная зависимость от взрослых (24,8%), насилие в семье (23,1%), депрессивное состояние (22,5%) и конфликты с родителями (21,3%).

Стесненные жилищные условия являются сложной проблемой для 17,2% опрошенных, безответная любовь – для 12,4%, конфликты в коллективе – для 11,9% респондентов. Другие проблемы назвали 5,3% студентов, а 6,2% затруднились определить наиболее тяжелые для молодежи проблемы.

Большая часть украинских студентов (62,2%) считает, что молодым людям невозможно самостоятельно разрешить проблему наркотической зависимости. Около половины опрошенных (47,3%) полагают, что такой проблемой является алкогольная зависимость, около четверти (25,5%) – насилие в семье.

Проблему отсутствия работы и проблемы с трудоустройством невозможно разрешить самостоятельно, по мнению каждого пятого респондента (19,7%), а каждый шестой считает такой проблемой нехватку средств для существования (15,9%), отсутствие возможностей для самореализации (15,8%) и депрессивное состояние (15,3%).

Меньшее количество опрошенных назвали неразрешимыми для молодых людей такие проблемы как отсутствие друзей (14,7%), стесненные жилищные условия (13,4%) и конфликты в коллективе (12,1%).

Считает, что проблему безответной любви молодежи невозможно разрешить самостоятельно, каждый десятый респондент (10,2%), 8,4% опрошенных назвали такой проблемой материальную зависимость от взрослых, а 7% - конфликты с родителями.

Полагают, что молодые люди не способны самостоятельно решить другие свои проблемы 5,1% респондентов, а 7,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины студентов Украины (55,2%) в свободное время гуляют по улице, в парках, смотрят дома телевизор 44,7%, читают 43,1% опрошенных. Посещают кинотеатры в свободное время 32,3% респондентов, бары, кафе и рестораны – 29,1%, а 28,4% играют в компьютерные игры. Каждый пятый студент в свободное время занимается спортом (20,2%), посещает театры (19,3%) и занимается своим хобби (19,2%).

Занимаются другими делами в свободное время 6,8% опрошенных, а 7,6% заявили, что свободного времени у них нет. Затруднились ответить на данный вопрос 2,1% респондентов.

Социологическое исследование Институт Горшенина провел с февраля по март 2010 года. Опрошено 1200 студентов высших учебных заведений в городах-миллиониках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове.