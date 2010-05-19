В Украине 20 молодежных организаций объявили о создании движения «СПРОТИВ».

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум о создании молодежного движения подписали, в частности, ВМОО «Батькивщина молода», общественное движение «За Украину!», ВОО «Молодой Народный Рух», ВМОО «Молодежный союз «Наша Украина», ВМОО «Студенческое братство» и др.

Молодежное движение создано с целью координации действий и эффективного реагирования на любые попытки посягательства на суверенитет, национальные интересы и превращение Украины в авторитарное государство.

«Молодежь Украины требует от власти прекратить давление на студентов, притеснение украинского языка, сворачивание свободы слова и запрещение собраний, остановить сдачу стратегических отраслей экономики и государственной собственности под контроль Кремля», - говорится в меморандуме.

Молодежные организации также требуют от власти восстановить евроинтеграционное направление развития Украины, принимать судьбоносные решения для страны исключительно по итогам консультаций с народом, а также начать реализацию предвыборных обещаний, ориентированных на молодежь.

«В случае игнорирования наших требований со стороны власти мы будем защищать наше будущее всеми возможными средствами. Мы поднимем молодежь от Запада до Востока, от шахтера до студента, до учителя и врача», - отмечается в меморандуме о создании молодежного движения «СПРОТИВ».

Вновь созданное молодежное движение планирует координировать свою деятельность с Комитетом защиты Украины и другими политическими объединениями, партиями, общественными организациями, которые разделяют его принципы.