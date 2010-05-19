Уровень воды в Тисе сегодня-завтра может подняться на 10-11 метров

В Закарпатье из-за сильных ливней подтоплены уже полтысячи домохозяйств, ожидаются пиковые уровни воды на самых больших реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

В частности, по его словам, по состоянию на 14.00 19 мая в области подтоплены 471 домохозяйство (на 07.00 утра было более 300) в 20 населенных пунктах. Пострадали в настоящее время областной центр Закарпатья город Ужгород, Ужгородский, Мукачевский, Береговский, Перечинский, Иршавский, Виноградовский и Хустский районы.

Кроме того, под водой 1 тыс. 847 га сельскохозяйственных угодий.

Сейчас, утверждает Ф.ФИЛИП, в Закарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий. «Сегодня, как и вчера, спасатели откачивали воду из подтопленных домохозяйств, колодцев, подвалов. Только в Ужгороде, Мукачевском и Ужгородском районах откачали 4 тысячи кубометров воды. Это очень много», - уточнил Ф.ФИЛИП.

Он также добавил, что в восстановительных работах после паводка в Закарпатье задействовано 295 человек - это специалисты ГУ МЧС в Закарпатской области, Закарпатского облаавтодора, облводхоза, областной санэпидемстанции и др. Кроме того, задействованы 36 единиц техники.

Также Ф.ФИЛИП проинформировал, что на 19-20 мая прогнозируется на крупнейших водных артериях Закарпатья - реках Тисе и Латорице - высокая водность, пиковый проход воды. Ожидается, что Тиса вблизи города Чопа выйдет на заводь (это означает повышение уровня воды в реке на 10-11 метров). «Река Латорица вблизи Чопа уже на заводях, и так и будет держаться. Самое главное же, что угрозы населенным пунктам нет», - уточнил помощник начальника управления.