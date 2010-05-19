В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Министерва по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на полуострове на сегодня, 19 мая, в связи с возможным ухудшением погодных условий.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе Управления, текстом которого располагает УНИАН.

Смерч вечером 18 мая сорвал крыши с семи частных одноэтажных домов в селе Грушевка в юго-восточном Крыму.

«Еще на трех домах на 70% отсутствует кровля, на четырех - на 20%. Погибших и пострадавших нет», - сообщают спасатели.