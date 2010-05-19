В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:26, 19 мая 2010Общество
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Смерч вечером сорвал крыши
Крымское управление Министерва по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на полуострове на сегодня, 19 мая, в связи с возможным ухудшением погодных условий.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе Управления, текстом которого располагает УНИАН.
Смерч вечером 18 мая сорвал крыши с семи частных одноэтажных домов в селе Грушевка в юго-восточном Крыму.
«Еще на трех домах на 70% отсутствует кровля, на четырех - на 20%. Погибших и пострадавших нет», - сообщают спасатели.
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