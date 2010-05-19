Азаров возглавил Совет по капитализации банков (состав)

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возглавил экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков, а также сделал более жесткой процедуру принятия решений на заседании этого совета.

Соответствующие решения закреплены правительственным постановлением № 343 от 17 мая, которое размещено на Правительственном портале за подписью Н.АЗАРОВА.

В состав совета также вошли вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО (заместитель председателя совета), министр финансов Федор ЯРОШЕНКО (заместитель председателя совета), советник Международного валютного фонда Энгин АКДЖАКОДЖА (по согласию), координатор финансового и частного секторов по Украине, Беларуси и Молдове Всемирного банка Мариус ВИСМАНТАС (по согласию), директор Департамента политики развития рынка финансовых услуг Минфина Владимир КОЦЮБА, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, заместитель директора Департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина Ярослав МАТУЗКА, заместитель председателя Национального банка Василий ПАСИЧНЫК (по согласию), председатель Наблюдательного совета публичного акционерного общества “Государственный экспортно-импортный банк Украины” Игорь СОТУЛЕНКО, первый заместитель председателя Национального банка Анатолий ШАПОВАЛОВ (по согласию), а также начальник Управления финансовой политики Секретариата Кабинета министров Украины Валентина ЯЩУК.

Правительство также внесло изменения в Положение об экспертно-аналитическом совете по вопросам участия государства в капитализации банков, касающиеся процедуры принятия решений. В частности, теперь заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее восьми ее членов с правом решающего голоса (ранее было достаточно шести присутствующих).

Кроме того, решение совета считается принятым, если за него проголосовали не менее семи присутствующих на заседании членов совета с правом решающего голоса (ранее для этого было достаточно голосование пяти членов совета с правом решающего голоса).