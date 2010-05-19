Женам частных предпринимателей положен декретный отпуск

Европарламент одобрил предоставление 14-недельного отпуска для рождения ребенка для жен частных предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Астрид ЛАЛЛИНГ (группа народных партий, Люксембург).

“За” проголосовали 532 депутата, против – 30, воздержались – 36.

Согласно докладу, оплачиваемый отпуск для рождения ребенка сроком по меньшей мере на 14 недель должен предоставляться женам и партнерам лиц, которые являются частными предпринимателями. При этом, страны-члены ЕС должны самостоятельно решать, должны ли жены и партнеры таких лиц обязательно платить взносы в фонды социального страхования, которые покрывают расходы в том числе на отпуск по уходу за ребенком, на лечение, инвалидность и пенсии, или они могут платить эти взносы на добровольной основе.

В документе отмечается, что жены и партнеры таких лиц довольно часто помогают своим мужьям или партнерам в работе, особенно, при ведении фермерского хозяйства, в маленьких компаниях и тому подобное. При этом довольно часто их жены не считаются наемными работниками.

В документе также отмечается, что жены и партнеры частных предпринимателей на протяжении отпуска должны получать достаточную сумму финансовой помощи, на уровне, не ниже уровня помощи другим женщинам, работающим по найму.

Директива также предусматривает, что страны-члены ЕС могут самостоятельно определять, будет ли такой отпуск обязательным или добровольным.

Совет ЕС планирует одобрить эту директиву на заседании 7 июня. После этого страны-члены ЕС должны будут ввести ее положения в национальное законодательство на протяжении двух лет.