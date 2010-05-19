К 450-летию Пересопницкого Евангелия создадут музей и культурный центр

К 450-летию Пересопницкого Евангелия, которое будут отмечать в августе 2011 г., в Ровенской области будет создан музей этой украинской Первокниги и культурный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на совещании в облгосадминистрации по вопросам подготовки торжественных мероприятий, которое провел заместитель председателя ОГА Владимир НОВАК.

Как известно, 12 мая 2010 г. Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании в августе 2011 г. 450-летия Пересопницкого Евангелия. «Пересопницкое Евангелие» считается первой книгой, написанной на украинском народном языке. Ее на протяжении нескольких лет вручную писали монахи православного монастыря, расположенного в селе Пересопница Ровенского района.

Именно на этой Библии приносят присягу Президенты Украины.

На совещании отмечалось, что, кроме создания музея и культурного центра, здесь проведут благоустройство территории вокруг памятного знака украинской Первокниге, установят символический крест на месте бывшего монастыря.

Запланировано также обустроить дорогу, которая ведет к этому старинному селу и обеспечить его стабильным энергоснабжением.

Уже 22 мая, в завершающий день Шевченковских дней в Ровенской области, сюда приедут местные литераторы, гости, общественно-культурные деятели, представители местных органов власти и общественности. Возле памятника украинской Первокниге состоятся традиционные торжественные мероприятия и концерт.

Ровенская облгостелерадиокомпания запланировала создание цикла телевизионных и радиопередач по случаю юбилея.