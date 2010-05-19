Сотрудничество с Беларусью включает гинекологию и трансплантацию органов

Украина и Беларусь будут сотрудничать в будущем в области здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, об этом шла речь во время заседания в Минске белорусско-украинской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области здравоохранения с участием заместителей министров здравоохранения Украины и Беларуси Александра ГУДЗЕНКО и Валерия ШЕВЧУКА.

Украинская и белорусская стороны согласились, что странам необходимо активизировать сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки. В частности, это касается таких направлений, как высокие технологии, гинекология и перинатология, организация и функционирование разноуровневой системы предоставления перинатальной помощи в Республике Беларусь, трансплантация органов, включая организацию службы транспланткоординации, телемедицина.

Важным моментом в обсуждении, учитывая то, какое количество украинских граждан проживает на территории Беларуси и наоборот, была тема предоставления медицинской помощи гражданам Беларуси в Украине и гражданам Украины в Беларуси.

В.ГУДЗЕНКО и В.ШЕВЧУК в ходе заседания подняли тему обмена информацией о производстве в обоих государствах зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Также представители обоих ведомств договорились способствовать расширению прямых связей между научными медицинскими организациями, а также развитию сотрудничества в соответствии с ранее заключенными договорами.

По итогам заседания был подписан протокол.