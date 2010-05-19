Ремонт Тернопольского замка стоит свыше 1 млн. грн.

В Тернополе на реставрацию замка потратят 1 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления семьи, молодежи и спорта городского совета Юрий ЮРИК, тендер на ремонтно-реставрационные работы выиграла фирма ОАО «Тернопольстрой», которая представила самое лучшее предложение по восстановлению памятника архитектуры. По данным Ю.ЮРИКА, ремонтные работы начнутся уже на будущей неделе.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ составляет 1,127 млн. грн. «Предусмотрено воссоздать внешний вид замка в соответствии с архитектурными традициями XVI-XVII веков, а также устранить аварийное состояние здания», – рассказал Ю.ЮРИК.

Тернопольский замок, построенный в XVI веке, является памятником архитектуры национального значения. Невзирая на неоднократные заявления городского председателя Романа ЗАСТАВНОГО о намерении разместить в замке РАГС или музей города и приспособить его для приема официальных делегаций, в старинном сооружении продолжает действовать школа греко-римской борьбы олимпийского резерва. А фасад замка со стороны набережной Тернопольского пруда находится в жалком состоянии.

В этом году Тернополь будет праздновать 470-летия со дня основания города.