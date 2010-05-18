Нацбанк требует, чтобы в обменниках брали евро

Национальный банк Украины (НБУ) выражает обеспокоенность случаями отказа банков в проведении валюто-обменных операции с евро.

«Национальный банк Украины на основе мониторинга состояния наличного валютного рынка Украины отмечает тенденцию относительно отдельных необоснованных отказов со стороны уполномоченных банков, финансовых учреждений в осуществлении валютно-обменных операций с евро», - говорится в телеграмме регулятора №13-121/2605-8318, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ подчеркивает, что в соответствии с полученными лицензиями на осуществление банковских операций, в том числе и валютно-обменных, банки обязаны обеспечивать предоставление услуг клиентам по тем операциям, которые предусмотрены лицензиями.

С целью сохранения объективных тенденций на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк Украины требует от руководителей банков обеспечить проведение валютно-обменных операций, как по покупке, так и по продаже евро, и неуклонно придерживаться требований нормативно-правовых актов, которыми регламентируется порядок осуществления этих операций.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение относительно проведения сегодня валютной интервенции по покупке евро по курсу 9,7 грн/евро.