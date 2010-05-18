Педагогам на отпуск необходимо в два раза больше денег

В Винницкой области на оплату отпускных и материальной помощи на оздоровление работникам образовательной сферы необходимо 238 млн. грн., что на 100 млн. грн. больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.

Она отметила, что с 20 мая начинается время отпусков у педагогов. В среднем месячный фонд их зарплаты составляет 65 млн. грн., а на выплату отпускных, например, только в июне, необходимо около 130 млн.

Всего в области образования Винницкой области работает 44 тыс. чел.