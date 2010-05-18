Педагогам на отпуск необходимо в два раза больше денег
04:43, 18 мая 2010Общество
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Подсчитали в Винницкой обладминистрации
В Винницкой области на оплату отпускных и материальной помощи на оздоровление работникам образовательной сферы необходимо 238 млн. грн., что на 100 млн. грн. больше, чем в 2009 году.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КРАВЧЕНКО.
Она отметила, что с 20 мая начинается время отпусков у педагогов. В среднем месячный фонд их зарплаты составляет 65 млн. грн., а на выплату отпускных, например, только в июне, необходимо около 130 млн.
Всего в области образования Винницкой области работает 44 тыс. чел.
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