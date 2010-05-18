Страны ОПЕК назвали оптимальную цену на нефть

Страны ОПЕК рассматривают цену на нефть в промежутке 70-80 долл./барр. в качестве оптимальной. Такое заявление сделал министр энергетики и промышленности, вице-премьер Катара Абдалла бен Хамад аль-Атыйя, передает Associated Press. По его словам, такой ценовой диапазон является наиболее "справедливым". Как подчеркнул министр, цена, ранее доходившая до 150 долл./барр., не являлась таковой по отношению к потребителям.