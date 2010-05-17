Задержан подозреваемый в убийстве работницы интерактивного клуба

В Харькове правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки – администратора интерактивного клуба, расположенного на территории Торгового центра «Барабашово».

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

По ее словам, «в убийстве подозревается мужчина, 1974 года рождения, и его задержание является обоснованным».

По этому факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса, сообщила Л.ВОЛКОВА.

Как сообщал УНИАН, тело девушки с многочисленными ушибами и резаной раной в области шеи было найдено в помещении клуба в воскресенье, 16 мая.