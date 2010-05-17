На Волыни нашли задушенной 11-летнюю девочку
06:37, 17 мая 2010Общество
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Задержана сожительница отца ребенка
В Волынской области на околице одного из поселков нашли задушенной 11-летнюю девочку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Волынской области.
В сообщении отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана сожительница ее отца – 32-летняя местная жительница, без постоянного места работы. Предварительно установлено, что она днем на улице села во время ссоры на почве неприязни задушила ребенка.
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