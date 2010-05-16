В Запорожье установят памятник советскому маршалу

В Запорожье установят памятник Василию Чуйкову - маршалу, который в 1943 году командовал 8-й гвардейской армией, освобождавшей Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "памятник легендарному военачальнику - дважды Герою Советского Союза Василию Чуйкову будет торжественно установлен ко Дню города".

Как именно будет выглядеть памятник руководителю битвы за освобождение Запорожья - пока не сообщается: известно только, что установлен он будет на территории Ленинского района города - в новом сквере, который был высажен к 9 мая 2010 г.