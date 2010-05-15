Нафтогаз замирится с РосУкрЭнерго и возместит убытки?

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность заключения мирового соглашения с «РосУкрЭнерго» и возмещения последней 11 млрд. кубометров газа в товарном выражении.

Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, по данным издания, «Нафтогаз» также рассматривает возможность признать незаконность изъятия у РУЭ 11 млрд. кубометров без признания и выплаты штрафных санкций. Но вместо этого «Нафтогаз» должен будет компенсировать размер рыночных убытков, нанесенных РУЭ.

В правительстве Украины и НАК «Нафтогаз Украины» газете не предоставили комментариев относительно информации о возможном возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа и подписании мирового соглашения.

Как сообщалось, этот объем газа был изъят НАКом у РУЭ в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% РУЭ.

В настоящее время, по информации «ЗН», по иску РУЭ в Украине работает экспертная группа, призванная определить размер рыночного убытка, нанесенного швейцарской «РосУкрЭнерго».

Очередное слушание дела «Нафтогаз» - «РосУкрЭнерго» в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма назначено на 17 мая 2010 года.

По делу «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза Украины» уже состоялись два слушания по сути дела (в июне-июле 2009 года и в январе 2010-го) и несколько процессуальных слушаний.

В начале апреля Стокгольмским арбитражным судом было принято промежуточное решение о возмещении НАКом компании «РосУкрЭнерго» 197 млн. дол.