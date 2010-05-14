Установлены имена более 85 тысяч репрессированных на Житомирщине

Сегодня в Житомире ко Дню памяти жертв политических репрессий у памятного знака на месте расстрела граждан в 1937-1938 годах состоялся митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие представители областной и городской власти, духовенство, родственники репрессированных житомирян, военнослужащие и школьники.

Как сказал на митинге начальник Главного управления внутренней политики и связей с общественностью Житомирской облгосадминистрации Николай СЮРАВЧИК, за последние годы установлены имена более 85 тысяч репрессированных жителей региона.

Участники митинга почтили память репрессированных земляков возложением цветов к памятному знаку - гранитному кресту.

В Житомирском госархиве открылась выставка о репрессированных. Выставка состоит из пяти разделов, в которых представлены документы о репрессиях на Житомирщине периода 20-х, 30-х, 40-х и начала 50-х годов прошлого века.

День памяти жертв политических репрессий в Украине будут отмечать 16 мая.