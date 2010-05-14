Янукович передумал отдавать ликероводочный завод

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ о передаче Житомирского ликероводочного завода в управление Министерству аграрной политики Украины от Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе № 624/2010, который размещен на сайте главы государства.

В частности, В. ЯНУКОВИЧ постановил "признать утратившим силу Указ Президента Украины от 8 февраля 2010 № 139 «Об упорядочении использования объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами»", которым Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами было поручено решить вопрос о передаче в установленном порядке имущественного комплекса Государственного предприятия «Житомирский ликеро-водочный завод» (г. Житомир, ул.1-го Мая, 38) и Чудновского филиала Государственного предприятия «Житомирский ликероводочный завод» (Житомирская область, пгт Чуднов) в управление Министерству аграрной политики Украины.