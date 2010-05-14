Директор «Деминициатив» Илько Кучерив тяжело заболел

Заболел директор Фонда «Демократические инициативы» Илько Кучерив. У известного общественного деятеля обнаружено онкологическое заболевание.

Сейчас Илько Кучерив проходит дорогое лечение. Начальный курс химиотерапии оплатила семья. Но нужны средства на последующие курсы и реабилитацию.

Фонд «Демократические инициативы» просит отозваться и помочь в лечении.

Средства на лечение можно перевести на счет Фонда «Демократические инициативы», а при необходимости – позвонить научному руководителю Фонда Ирине Бекешкиной (тел. 050-355-69-50), сотрудникам Фонда (тел. 234-80-46), жене Ирине Филипчук (тел. 050-312-17-46), исполнительному директору Светлане Барбелюк (тел. 050-446-38-59) или откликнуться по электронному адресу:

dif@dif.org.ua – Фонд;

Iryna@dif.org.ua – Ирина Бекешкина;

iryna65@ukrpost.net – Ирина Филипчук.

Реквизиты счета:

Благотворительный фонд «Демократические инициативы»

Код ЕДРПОУ 20062078

Р/с 26009014041042 в Филиале АО "Укрэксимбанк" в г. Киеве МФО 380333

Незвозвращаемая финансовая помощь, согласно благотворительной программе от 06.05.2010 г., без НДС.

Перевод средств можно также осуществить с помощью Интернет-банкинга, кнопка которого находится на главной странице сайта, слева с текстом Сбор средств по программе Адресная Помощь"