Независимый медиа профсоюз предостерегает от возникновения в Украине государственной монополии медиа-ресурсов и не исключает возможности объявления журналистами забастовки.

Украине грозит властная монополизация СМИ, считает председатель Независимого медиа-профсоюза Роман Скрыпин. По его мнению, это связано с тем, что у бизнесменов, приближенных к власти, в настоящее время сосредоточены крупнейшие украинские медиа-ресурсы. Скрыпин утверждает, что журналистские материалы цензируют по указанию владельцев украинских медиа холдингов. «Возможно происходили разговоры с медиа-владельцами, которые имеют свои интересы при действующей власти, о том, если вы хотите сохранить свой бизнес, не только медийный, то вам нужно немножко прикрыть рот относительно действий действующей власти», - сказал Скрыпин в интервью «Немецкой волне».

Председатель независимого медиа профсоюза не согласен, что тема цензуры в средствах массовой информации сейчас выгодна оппозиции и журналистов используют в политической игре: «Нельзя сказать, что журналистов использует оппозиция. Журналистов уже невозможно использовать с такой целью. Большинство из них критически настроены как по отношению к власти, так и к оппозиции».

Скрыпин отметил, что обо всех фактах притеснения журналистов в Украине Независимый медиа-профсоюз информирует Международную федерацию журналистов и журналистские правозащитные организации в Евросоюзе и США. Председатель Независимого медиа-профсоюза отметил, что если ситуация с цензурой в Украине не изменится, то журналисты готовы инициировать парламентские слушания по этому вопросу и выйти на забастовку.

В то же время представители власти отвергают упреки относительно давления на журналистов. Так, замглавы администрации президента Украины Анна Герман уверяет, что власть никоим образом не вмешивается в работу средств массовой информации