У Черновецкого говорят: бюджет - кризисный, но очень реалистичный

Глава Комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Роман ЯРОШЕНКО заявляет, что подготовленный для утверждения проект бюджета Киева на 2010 год хотя и кризисный, но при этом социально направленный.

Об этом Р.ЯРОШЕНКО сказал в комментарии УНИАН.

«Как и в прошлом году, бюджет-2010 - кризисный, но я хочу подчеркнуть, что это очень реалистичный и социально направленный бюджет. В нем нет популистских направлений, раздутых статей бюджета, уменьшены расходы на сферу «Государственное управление», зато в нем учтены самые необходимые направления – медицина, образование, соцзащита», - отметил Р.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки принять этот документ.

Отсутствие утвержденного бюджета Киева на 2010 год не дает возможности столице полноценно функционировать, уверен глава Бюджетной комиссии. По его словам, сегодня финансируются исключительно защищенные статьи бюджета, и таким образом город получает деньги на содержание, а не на развитие.

«Для трехмиллионной столицы это недопустимо. Фактически это означает, что не ведется капитальный ремонт дорог, не финансируются социально важные объекты капитального строительства – мостовые переходы, транспортные развязки, строительство метро. То есть, не имея финансового плана развития столицы на год, городские власти не могут осуществлять все возложенные на нее функции», - заявил Р.ЯРОШЕНКО.

Кроме того, по его словам, немаловажным является и то, что пока не принят городской бюджет, без финансирования остаются социально важные целевые программы, призванные улучшить жизнь киевлян.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета Киева на 2010 год планируется презентовать 14 мая, а его утверждение предусмотрено 27 мая.