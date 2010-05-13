Немецкое агентство предлагает Луганщине муниципальный проект

Немецкое общество технического сотрудничества (GTZ) планирует реализовать в Луганской области проект «Повышение качества муниципальных услуг в Украине», который финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

Детали проекта В.ТИХОНОВ обсудил с представителями GTZ.

Работа в рамках проекта предполагается по трем направлениям: разработка стратегий развития и поддержки предоставления муниципальных услуг в городах-партнерах; создание условий для развития межмуниципального сотрудничества; обработка опыта Луганской области и его представление на национальном уровне для использования в других регионах Украины.

Пресс-служба сообщает, что представители немецкой стороны определили приоритетные задания реализации проекта в 2010-2012 годах, которые были одобрительно восприняты украинскими партнерами. Было согласовано, что вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики возглавит наблюдательный совет нового проекта GTZ.

В то же время В.ТИХОНОВ отметил, что улучшение качества муниципальных услуг и развитие муниципального сотрудничества является одним из приоритетов деятельности правительства Украины в области реформирования местного самоуправления. В связи с этим особое значение приобретает сотрудничество с международными организациями, в частности Советом Европы, который разработал инструментарий по вопросам межмуниципального сотрудничества, что эффективно применяется во многих европейских странах.

Справка УНИАН. Немецкое общество технического сотрудничества (GTZ) – государственное агентство, основанное в 1975 году. Основной целью деятельности является развитие международного сотрудничества, обеспечение стабильного мирового политического, экономического, экологического и социального развития, а также содействие правительству ФРГ в достижении целей национальной политики развития. По состоянию на сегодняшний день портфель GTZ насчитывает около 2500 проектов, которые внедряются в более чем 130 странах мира.