Россия возобновила поставки газа в Армению

Корпорация нефти и газа Грузии сообщила о завершении ремонта Северо-Южного магистрального газопровода.

Российский газ не поступал в Армению с 28 апреля. Причиной стал оползень, повредивший газопровод в одном из высокогорных районов Грузии, передает РосБизнесКонсалтинг. 4 мая в четырех селах сошел новый оползень. Вдобавок на газопровод рухнул 20-тонный камень.

Внутренний спрос на газ в Армении, который составляет ежедневно около 2,5 млн куб.м, обеспечивался без ограничений за счет зарезервированного газа.

Что касается Грузии, то нехватка российского газа никак не сказалась. Газ страна получает из Азербайджана.