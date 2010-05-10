Частную медицину запретили в Узбекистане

В Узбекистане физическим лицам запретили заниматься медицинской практикой. Соответствующий законопроект, как сообщает ИА REGNUM, был принят сенатом республики (верхней палатой парламента).

Документ представляет собой поправки в закон "Об охране здоровья граждан". Нижняя палата парламента утвердила его в конце 2009 года.

Комментируя законопроект, представительница сената Елена Борисова заявила, что в 2009 году в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения в работе частнопрактикующих врачей. По ее словам, реально работали менее половины из тех, кто имел лицензию на этот вид деятельности. Большинство из частнопрактикующих врачей, как утверждает сенатор, не соблюдали правила санитарии, требования по стерилизации инструментов и по уничтожению использованных материалов. Некоторые, по информации Борисовой, не вели необходимую документацию.

Представительница сената заключила, что деятельность частнопрактикующих врачей в республике "не отвечает требованиям по оказанию квалифицированной медицинской помощи".

В начале мая, напоминает Лента.ру, в Узбекистане указом президента был упразднен институт частных нотариусов. При этом глава республики Ислам Каримов ссылался на необходимость пресечь злоупотребления, выявленные при проверках в этой сфере. Однако в прессе было высказано мнение, что указ стал очередной попыткой властей установить государственный контроль над всеми возможными сферами общественной жизни.