В Ялте упал вертолет: есть жертвы

Один человек погиб и двое пострадали сегодня в результате падения вертолета в Ялте, с которого велась фиксация первого этапа Чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море, передает корреспондент УНИАН.

«Погиб пилот, пострадали мужчина и женщина. У мужчины тяжелые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие находятся в больнице», - сообщил по телефону источник в мэрии Ялты.

Вертолет рухнул во время захода на посадку в 16:45.

«По предварительным данным, вертолет зацепился за деревья», - сказал представитель Крымского управления МЧС.

Журналист «5-го канала» не подтверждает распространенную рядом СМИ информацию о том, что один из пострадавших является телеоператором канала. «Это не наш сотрудник. Это нанятый «5-тым каналом» человек, который снимал гонки», - сказал она. По данным журналистки, пострадавший мужчина работает в фирме «Операторские технологии».

Как сообщал УНИАН, 7-9 мая в Ялте проходит водный аналог «Формулы-1» - Чемпионат мира по кольцевым гонкам в открытом море.