Донецкий бюджет не выдержит обещания Януковича ветеранам

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявляет, что в бюджете города нет средств на обеспечение в текущем 2010 году всех инвалидам Великой Отечественной войны квартирами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в г. Енакиево о том, что в этом году государство обеспечит квартирами всех инвалидов войны.

«В городском бюджете для решения этого вопроса денег нет», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, добавив, что «если это будет государственная программа, мы ее, безусловно, будем реализовывать».

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, в Донецке для инвалидов войны нужно выделить 287 квартир. Он объяснил, что в городе начато строительство домов, но для их завершения необходимы время и финансовые ресурсы.

«И если только заложен фундамент, то до конца года остается 8 месяцев, поэтому десятиэтажный дом уже не успеешь построить», - сказал мэр.

При этом он отметил, что можно обратиться к строителям коммерческого жилья и выкупить квартиры у них, но тогда вопрос финансирования нужно срочно решать на государственном уровне.

«Этот вопрос нужно решить на законодательном уровне», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщалось, 6 мая в Енакиево В.ЯНУКОВИЧ заявил, что в этом году полностью будет закрыт вопрос выделения квартир инвалидам Великой отечественной войны. «Более 140 млн. грн. направлено на это. Накануне праздников часть этих квартир будет вручена инвалидам», - сказал Президент.