Валютный рынок Украины демонстрирует признаки стабилизации

В апреле валютный рынок Украины продолжал демонстрировать признаки стабилизации. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, экспортные поступления превысили объемы платежей по импортным контрактам отечественных субъектов хозяйствования, что способствовало формированию положительного сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов.

По информации Нацбанка, доминирование валютного предложения наблюдалось как на межбанковском, так и на наличном сегментах валютного рынка. В результате, НБУ получил возможность активизировать покупку иностранной валюты и пополнить международные резервы.

«Несмотря на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» в начале апреля, объем международных резервов увеличился за месяц на 4,8%», - говорится в сообщении.

На протяжении месяца обменный курс гривни относительно доллара США изменялся на межбанковском рынке в диапазоне 7,9134-7,9236 грн./долл., а на наличном - с 7,9099 до 7,9278 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США не выходил за пределы 7,9242-7,9265 грн./долл., относительно евро - за месяц укрепился на 1,67%, до 10,5066 грн./евро, а относительно российского рубля - снизился на 0,27%, до 2,6589 грн./10 рублей.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.