АМК рекомендует ряду министерств воздержаться и доложить

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи, Министерству топлива и энергетики, Министерству угольной промышленности, Министерству аграрной политики и Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства воздержаться от перевода счетов подчиненных госпредприятий и ведомств в государственные банки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, о результатах выполнения решения комитета министерства должны сообщить в десятидневный срок.

В АМК считают, что такие действия министерств могут существенно ограничить конкуренцию на рынке банковских услуг в виде уменьшения круга предприятий, которые предоставляют такие услуги.

«На сегодня рынок банковских услуг достаточно конкурентный, поскольку в Украине действует 175 банков… Потому перевод счетов всех государственных предприятий, агентств, бюро, центров и других государственных структур, подчиненных данным министерствам, в госбанки может квалифицироваться комитетом как антиконкурентные действия органов власти», - отмечается в сообщении пресс-службы АМК.

Как сообщалось, по требованию АМК, Министерство промышленной политики устранило ограничение относительно предоставления государственным банкам привилегированного положения по сравнению с другими банковскими учреждениями.