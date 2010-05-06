Милиция поймала беглеца из зала суда

Милиция задержала мужчину, который сбежал из-под стражи из зала Соломенского районного суда Киева.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, задержание состоялось сегодня на одной из квартир знакомых беглеца в Соломенском районе столицы.

По данным ЦОС, в отношении задержанного, кроме уже существующих двух уголовных дел, возбуждено третье - за побег.

Вместе с тем милиция обоснованно подозревает и проверяет двух его знакомых девушек, которые, по имеющейся информации, могли способствовать беглецу покинуть зал суда.

Как сообщал УНИАН, из зала судебных заседаний Соломенского суда столицы вчера в 17.10 сбежал подсудимый, 1970 года рождения, который обвиняется по двум статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.