В Харькове ограбили банк
15:46, 06 мая 2010Общество
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Сегодня в Харькове двое неизвестных ограбили отделения «Swedbank».
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло около 09.20 на улице Полтавский Путь - одной из центральных магистралей города.
Грабители зашли в помещение банка сразу после его открытия и, разбив окно кассира и завладев деньгами, исчезли в неизвестном направлении. Сообщение о грабеже поступило от кассира банка.
Милиция не сообщает о похищенной сумме денег. «Но она небольшая», сказала Л.ВОЛКОВА.
По ее словам, по горячим следам” работала кинологическая группа. Поиски грабителей продолжаются.
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