В Харькове ограбили банк

Сегодня в Харькове двое неизвестных ограбили отделения «Swedbank».

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло около 09.20 на улице Полтавский Путь - одной из центральных магистралей города.

Грабители зашли в помещение банка сразу после его открытия и, разбив окно кассира и завладев деньгами, исчезли в неизвестном направлении. Сообщение о грабеже поступило от кассира банка.

Милиция не сообщает о похищенной сумме денег. «Но она небольшая», сказала Л.ВОЛКОВА.

По ее словам, по горячим следам” работала кинологическая группа. Поиски грабителей продолжаются.