Эксперт: до конца года евро в Украине может упасть

В ближайшей перспективе евро в мире не имеет тенденций к укреплению, до конца года курс европейской валюты в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро. Такое мнение УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО.

По его словам, курс евро падает в мире из-за проблем в Греции. «За последние три дня евро упало в мире на 3,6% - до 1,2865 долл./евро», - отметил он. Н.ИВЧЕНКО также сообщил, что ключевой датой по динамике евро будет 19 мая, когда Греция должна будет выплатить 50 млрд. евро по внешним долгам. Если до этого времени Греции не будет предоставлена финансовая помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда, то она вынуждена будет пойти на дефолт. «Однако, скорее всего, Греция получит помощь от ЕС и МВФ», - считает Н.ИВЧЕНКО.

По мнению эксперта, в таком случае евро остановит резкое падение, однако роста курса европейской валюты не будет. В то же время возникнет вопрос долгосрочного прогноза по курсу евро, поскольку, предоставляя Греции финансовую помощь, МВФ будет контролировать проведение реформ в стране, в частности по снижению дефицита бюджета. Многие эксперты и спекулянты сомневаются, что Греция сумеет в ближайшие 2-3 года, на сколько рассчитана программа помощи, провести данные реформы, поэтому продают евро.

Кроме того, как рассказал Н.ИВЧЕНКО, возможно, что в ближайшее время с подобными проблемами столкнется Португалия и также вынуждена будет обращаться за помощью, что также не будет способствовать укреплению европейской валюты. Поэтому позитивных тенденций в долгосрочной перспективе по укреплению евро нет. К концу года евро может подешеветь до 1,2 долл./евро, в Украине – до 9,50-9,60 грн./евро, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Греция официально попросила страны-члены Евросоюза о помощи.

11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором выразили готовность предоставить Греции около 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года.