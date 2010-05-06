Директор киевского зоопарка временно отстранена от должности

Директор киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА отстранена от выполнения обязанностей, пока не установят причину смерти слона Боя.

Об этом «Газете по-киевски» сообщил и.о. заместителя главы КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ.

По его словам, причины смерти слона будут озвучены 12 мая на открытом заседании следственной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля, 39-летний слон Бой во время пребывания в открытом вольере внезапно упал и умер. Руководство Киевского зоопарка заявило, что допускает, что Боя отравили.

Как сообщил главный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН, в вольере были найдены вареные яйца, которые не входят в рацион питания Боя. А.МАРУНЧИН подозревает, что ими слон и был отравлен. Находка передана на исследование.

Главный врач также отвергает связь между смертью слона и диетой, которая ему была приписана.

В день смерти слона в зоопарке находились представители прокуратуры, а также государственной экологической инспекции и экологической инспекции Киева, которые будут заниматься расследованием причин смерти азиатского слона.

С.БЕРЗИНА высказывала мнение, что к отравлению слона могут быть причастны бывшие сотрудники зоопарка, уволенные ею за злоупотребления.