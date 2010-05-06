Директор киевского зоопарка временно отстранена от должности
Пока не установят причину смерти Боя
Директор киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА отстранена от выполнения обязанностей, пока не установят причину смерти слона Боя.
Об этом «Газете по-киевски» сообщил и.о. заместителя главы КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ.
По его словам, причины смерти слона будут озвучены 12 мая на открытом заседании следственной комиссии.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля, 39-летний слон Бой во время пребывания в открытом вольере внезапно упал и умер. Руководство Киевского зоопарка заявило, что допускает, что Боя отравили.
Как сообщил главный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН, в вольере были найдены вареные яйца, которые не входят в рацион питания Боя. А.МАРУНЧИН подозревает, что ими слон и был отравлен. Находка передана на исследование.
Главный врач также отвергает связь между смертью слона и диетой, которая ему была приписана.
В день смерти слона в зоопарке находились представители прокуратуры, а также государственной экологической инспекции и экологической инспекции Киева, которые будут заниматься расследованием причин смерти азиатского слона.
С.БЕРЗИНА высказывала мнение, что к отравлению слона могут быть причастны бывшие сотрудники зоопарка, уволенные ею за злоупотребления.