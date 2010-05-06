Тигипко возглавит комиссию по сотрудничеству с Турцией

Смешанную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству Украины и Турции с украинской стороны возглавит вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Турции Ахметом ДАВУТОГЛУ.

Н.АЗАРОВ отметил, что обе страны имеют большие перспективы сотрудничества в инвестиционной деятельности, транзитной сфере, космической, энергетической отраслях, в атомной энергетике, строительстве и др. «У наших стран, которые являются близкими соседями, много общих интересов», - подчеркнул он.

«Украина и Турция – перспективные партнеры в энергетической сфере. Мы готовы активизировать наш диалог в этом направлении», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что Украинское государство готово поделиться своим опытом в строительстве и эксплуатации атомных электростанций: «Наше атомное машиностроение достаточно мощное. Украина эксплуатирует 15 реакторов, а в 2004 году самостоятельно построила и запустила два атомных энергоблока».

При этом Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина с целью развития своих мощностей ведет переговоры с Российской Федерацией о создании совместного предприятия в отрасли атомного машиностроения.

По словам Н.АЗАРОВА, Украина и Турция могут эффективно сотрудничать и в аэрокосмической отрасли. «Украина владеет солидной авиастроительной базой и космическим производством», - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Смешанную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству Украины и Турции из украинской стороны возглавит С.ТИГИПКО. По его словам, назначение сопредседателя на таком уровне придаст новый импульс работе комиссии, следующее заседание которой запланировано на 25 мая в Стамбуле.

Стороны договорились максимально эффективно подготовиться к заседанию комиссии, чтобы результатом ее работы стало подписание ряда соглашений относительно развития сотрудничества в разных отраслях.

В свою очередь, А.ДАВУТОГЛУ заявил, что Турецкая Республика рассматривает сотрудничество с Украиной комплексно: «Мы готовы к любому сотрудничеству с Украиной – здесь нет никаких лимитов. Мы хотим развивать отношения в экономике, политике и культуре, потому что невозможно иметь прекрасные политические отношения, не имея достойных экономических и культурных».

По его словам, сотрудничество между Украиной и Турцией базируется на очень прочной основе: «Мы не видим никаких препятствий на пути развития сотрудничества между нашими странами. Мы приложим все усилия, чтобы наши отношения выстраивались на долгосрочный период».