Архиепископ Львовский благословил участников парада ко Дню Победы

Участники парада войск, который состоится в Киеве 9 мая, получили благословение Украинской православной церкви на участие в торжествах по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, во время репетиции парада, который проходит в настоящее время в Киеве, Архиепископ Львовский и Дрогобычский, председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины Украинской православной церкви (Московского патриархата) АВГУСТИН проехал на кабриолете «Чайка» вдоль выстроенных на Крещатике более чем 2500 военнослужащих и освятил и благословил их на участие в параде 9 мая.