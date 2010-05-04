Архиепископ Львовский благословил участников парада ко Дню Победы
12:06, 04 мая 2010Общество
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... из кабриолета "Чайка"
Участники парада войск, который состоится в Киеве 9 мая, получили благословение Украинской православной церкви на участие в торжествах по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент УНИАН, во время репетиции парада, который проходит в настоящее время в Киеве, Архиепископ Львовский и Дрогобычский, председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины Украинской православной церкви (Московского патриархата) АВГУСТИН проехал на кабриолете «Чайка» вдоль выстроенных на Крещатике более чем 2500 военнослужащих и освятил и благословил их на участие в параде 9 мая.
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