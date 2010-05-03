В Виннице отметили 50-летний юбилей «Запорожца»

В Виннице возле арки Центрального парка культуры и отдыха им. Горького состоялась выставка автомобилей «Запорожец» ЗАЗ-965, которому исполняется 50 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, это мероприятие проведено совместно с Винницким клубом ретро-автомобилей «ЗАЗ-Феникс» и Клубом любителей ретро, репликарных и спортивных автомобилей Винниччини. Почти 30 отреставрированных автомобилей и около 10 мотоциклов съехались к парку. Все желающие могли сфотографироваться на фоне ретро-авто и даже покататься по городу.

На сегодняшний день в Виннице насчитывается свыше 50 обладателей авто-раритетов советских времен. В их владении - «Победы», «Чайки», «Запорожцы», «Москвичи», а также мотоциклы.

Справка УНИАН. Советский автомобиль «ЗАЗ 965» выпускался в Запорожье с 1960 по 1969 год. В народе его называют «горбатый» из-за формы кузова. История малолитражки началась еще в 50-х годах, когда Генеральный секретарь СССР Никита Хрущов поручил разработать автомобиль, доступный для рядовых граждан. За основу машины взяли итальянский «шестисотый» Фиат. Презентация «Запорожца» ЗАЗ-965 состоялась в Кремле в 1960 году. И уже в конце этого же года Запорожский автозавод выпустил первую партию «горбатых».