В таможне утверждают, что «зеленый коридор» в Борисполе работает

Государственная таможенная служба Украины опровергает распространенное в средствах массовой информации сообщение о прекращении действия “зеленого коридора” в пассажирских залах международного аэропорта Борисполь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

“Распространенное в средствах массовой информации сообщение о прекращении действия “зеленого коридора” в пассажирских залах Бориспольского аэропорта не отвечает действительности”, - заверили в Гостаможслужбе.

Пресс-служба отмечает, что оформление пассажиров и багажа проходит в полном соответствии с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото 1973), приказа Гостаможслужбы от 18.02.06 № 137 «Об утверждении правил применения упрощенного порядка осуществления таможенного контроля предметов, которые перемещаются гражданами, которые следуют авиационным транспортом», статьи 42 (выборочность таможенного контроля), статьи 68 (упрощен таможенный контроль) Таможенного кодекса Украины .

На подтверждение этому Гостаможслужба сообщает, что с 20.00 (01.05.10) до 9:00 (02.05.10) аэропорт принял 21 рейс; «зеленый коридор» предоставлен 1596 пассажирам, «красный” – 75 пассажирам. За это время отправлено 32 рейса, «зеленый коридор» предоставлен 3836 пассажирам, «красный» – 38 пассажирам. С 09:00 (02.05.10) до 13.00 (02.05.10) отправлено 24 рейса, «зеленый коридор» предоставлен 2944 пассажирам; принят 21 рейс, «зеленый коридор» получили 1500 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, таможенники, которые работают в аэропорту Борисполь, не сообщают причин, почему они требуют от пассажиров полного контроля всех вещей.

"У нас нет больше "зеленого коридора", - заявил корреспонденту УНИАН один из сотрудников таможни. "Я имею право избирательно требовать проверки вещей", - прибавил он.

При этом представители таможни не ответили на вопрос, почему они требуют проверки вещей от всех пассажиров.