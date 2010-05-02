На границе с Румынией задержаны 20 тысяч пачек сигарет

Пограничники Черновицкого пограничного отряда прекратили попытку незаконного перемещения через украинско-румынскую государственную границу партии контрабандных табачных изделий общим количеством 20 тысяч пачек сигарет.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Константина ЛИСНИКА, пограничный наряд отдела пограничной службы «Черепковка» (украинско-румынская граница, Черновицкая область Сторожинецкий район) задержал в 50 метрах от линии государственной границы гражданина Украины.

В ходе проведения поисковых действий, менее чем через час, группа реагирования пограничного поста «Белый Колодец» обнаружил еще трех граждан Украины, которые на гужевой повозке следовали к линии границы. Контрабандисты и 40 ящиков сигарет были блокированы в 150 метрах от государственной границы. В результате пограничники изъяли 20 000 пачек сигарет марки «Викрой» отечественного производства с украинскими акцизными марками.

Все четверо нарушителей оказались жителями Глыбоцкого района Черновицкой области. Сейчас все задержанные дают показания, а их дальнейшую судьбу решит суд. По предварительной оценке, стоимость данной партии табачных изделий составляет 155 тысяч гривен.