Евросоюз хочет знать, нравится ли он Донецку

Европарламент намерен содействовать включению положения о перспективе членства в новое соглашение Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ сегодня во время встречи делегации Комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы на начальном этапе переговоров по новому соглашению имеем все необходимые полномочия от Европарламента, чтобы способствовать продвижению интеграции и сотрудничества, чтобы подписать наиболее эффективное соглашение, способствующее интеграции Украины. Потому что мы считаем, что членство возможно», - сказал М.СИВЕЦ.

М.СИВЕЦ также подчеркнул, что депутаты, прибывшие в Киев в составе делегации Комитета Европарламента по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной, являются ярыми сторонниками Украины. «Мы с Украиной были и в тяжелые, и в добрые времена», - отметил он.

М.СИВЕЦ сообщил, что евродепутаты в ходе своей поездки в Украину намерены посетить Донецкую область. «Многие в Европе считают, что населению Донецка не нравится Евросоюз. Мы хотим это проверить, хотя, я лично, в этом не уверен. Но это наш открытый подход в отношении приближения Украины к Евросоюзу», - подчеркнул М.СИВЕЦ.