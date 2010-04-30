Попытка сменить руководство ЮГОКа не имеет законных оснований

Попытка сменить руководство ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК), осуществленная сегодня представителями одного из собственников предприятия, не имеет под собой никаких законных оснований. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал начальник юридического отдела предприятия Вячеслав ВОШКОЛУП.

По его словам, якобы назначенный исполняющим обязанности главы правления ЮГОКа Михаил КОРОЛЕНКО не предъявил действующей администрации предприятия никаких документов, подтверждающих его назначение. «Нам было сказано, что сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета комбината, на котором и.о. главы Правления был назначен М.КОРОЛЕНКО, однако протокола этого собрания предъявлено не было. Его не видел и законноизбранный председатель правления ЮГОКа Сергей БАРАБАНОВ, кабинет которого был сегодня силой захвачен людьми М.КОРОЛЕНКО», - отметил начальник юротдела ЮГОКа и добавил: «Прибывший в офис ЮГОКа вслед за КОРОЛЕНКО член наблюдательного совета комбината Геннадий КОРБАН категорически опроверг информацию о проведении заседания НС и о смене главы правления, однако его не пустили в кабинет главы правления, в котором уже находился М.КОРОЛЕНКО».

Он также подчеркнул, что само пребывание М.КОРОЛЕНКО на территории комбината незаконно. «Эти люди много говорят о постановлении Саксаганского районного суда Кривого Рога от 22 апреля 2010 года, которым якобы запрещается препятствовать М.КОРОЛЕНКО в доступе на территорию предприятия, однако текст этого постановления так никто и не видел. Вместо этого люди, прибывшие на предприятие, силой смели охрану и прошли в кабинет председателя правления”, - добавил В.ВОШКОЛУП

При этом, по свидетельству юриста, в ходе захвата кабинета, охранники М.КОРОЛЕНКО грубо вытолкали оттуда приехавших на комбинат журналистов.

Подытоживая, В.ВОШКОЛУП сообщил, что, в связи с незаконным захватом офисного здания ЮГОКа, администрация предприятия вызвала милицию. “Сотрудники правоохранительных органов вынудили всех посторонних, кроме М.КОРОЛЕНКО, покинуть территорию комбината, однако сам он, по-видимому, по прежнему незаконно находится в кабинете главы правления ЮГОКа”, - сказал начальник юридического отдела комбината.

В свою очередь, адвокат ОАО “ЮГОК” Татьяна ВАСИЛЮХА считает недействительным определение Саксаганского районного суда Кривого рога о запрете каким бы то ни было физическим и юридическим лицам препятствовать в доступе и пребывании на территории ОАО “ЮГОК” Михаилу КОРОЛЕНКО. Об этом она заявила в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Дело в том, что номер определения, на которое ссылался М.КОРОЛЕНКО, когда незаконно занимал кабинет главы Правления ЮГОКа, 2-2415/10. Однако под этим номером в суде зарегистрировано совершенно другое гражданское дело, а именно дело об определении долей совместной собственности между супругами Васенко. На самом деле правильный номер определения должен был бы быть 2-2446/10 именно под этим номером зарегистрировано дело по иску ООО “Сервис Украина”, по которому и было вынесено решение в обеспечение иска предписать М.КОРОЛЕНКО выполнять обязанности председателя Правления ЮГОКа”, - уточнила Т.ВАСИЛЮХА.

Таким образом, по ее словам, налицо факт подделки данных о регистрации в Саксаганском суде гражданских дел и вынесение заведомо неправосудного решения. “Обязать кого-то исполнять трудовые функции можно лишь решением суда, а не просто определением об обеспечении иска”, - подчеркнула адвокат и добавила: “Это определение было вынесено судьей Саксаганского суда Сергеем МХИТАРЯНОМ, который с 28 апреля этого года находится на больничном. При этом само дело не сдано в канцелярию суда, а находится в кабинете С.МХИТАРЯНА, что не позволяет мне, как адвокату ЮГОКа, ознакомиться с данным документом”.

Адвокат ЮГОКа заявила, что обратится в Апелляционный суд Днепропетровской области с жалобой на это неправосудное определение с просьбой о его отмене. “Кроме того, я буду вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ с заявлением о совершение С.МХИТАРЯНОМ нескольких правонарушений, а именно: принятие заведомо неправосудного определения, а также подделке документов, путем внесения недостоверных данных в регистрационные документы суда”, - сказала Т.ВАСИЛЮХА.