В Днепропетровске 71-летняя женщина заказала убийство мужа

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области задержали 71-летнюю женщину, которая заказала убийство собственного 72-летнего мужа.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД.

Мотивом заказа убийства стало получение женщиной имущественных прав на частный дом, который принадлежит на правах собственности мужу.

Злоумышленница обратилась к посредникам с просьбой найти исполнителя убийства за вознаграждение в сумме 4 тыс. долларов США. Подтверждением выполнения заказа должно было стать фото мужа со следами насильственной смерти.

20 апреля, «выполняя» заказ на убийство согласно ранее согласованному плану, работники УБОП при согласии пострадавшего провели спецоперацию по временному сокрытию последнего.

21 апреля злоумышленнице передали фото мужа со следами насильственной смерти.

Последняя, убедившись в «исполнении» ее заказа, передала «исполнителю» 3500 грн., а окончательную сумму пообещала передать после продажи дома.

Кроме того, злоумышленница с целью обеспечения алиби относительно непричастности к преступлению 21 апреля обратилась с заявлением об исчезновении своего мужа в Днепропетровский райотдел милиции.

По данному факту следственным отделом УБОП возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («покушение на совершение умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц»).

Заказчица убийства находится под стражей.