Массовые акции протеста в Киеве прошли без грубых нарушений

Милиция не зарегистрировала во время массовых акций в Киеве грубых нарушений общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины со ссылкой на начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимира ПЕТРОВСКОГО.

"За время проведения массовых мероприятий грубых нарушений общественного порядка допущено не было. С целью недопущения столкновений работники милиции приняли соответствующие меры, в частности, представители разных политических сил были разделены. Хотя и были попытки представителей ультраправых сил прорвать милицейский кордон, работники милиции этого не допустили", - сказал В.ПЕТРОВСКИЙ.

По его словам, к охране общественного порядка в Киеве сегодня было привлечено 2,3 тысяч милиционеров, в том числе 900 военнослужащих внутренних войск МВД.

По данным милиции, сегодня в столичных массовых мероприятиях приняли участие приблизительно 7 тысяч сторонников оппозиционных сил и 5 тысяч тех, кто поддерживал деятельность правительства и Президента Украины.

В.ПЕТРОВСКИЙ уточнил, что в Киевскую городскую государственную администрацию заявки о проведении массовых мероприятий 27 апреля 2010 года поступили от ВО "Батькивщина", партии "Наша Украина", Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, партии "Фронт перемен" и Всеукраинского объединения "Свобода" с участием свыше 27 тысяч граждан. Одновременно поступили заявки об участии 5 тысяч представителей от Всеукраинской молодежной общественной организации "Союз молодежи регионов Украины" в бессрочном митинге возле здания Верховной Рады Украины в поддержку курса правительства и Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания Верховной Рады произошло несколько столкновений между гражданами, пришедшими на митинг протеста против ратификации украинско-российского соглашения о продлении срока базирования российского флота на территории Украины, и бойцами подразделения «Беркут», в частности, на углу улиц Грушевского и Шелковичной, а также на углу улиц Грушевского и Липской. Еще одно столкновение произошло на улице Грушевского между зданиями Кабинета министров и Верховной Рады.

Кроме того, сегодня в Киеве после митинга возле памятника Тарасу Шевченко, организованного Всеукраинским объединением «Свобода», милиция задержала председателя Тернопольского областного совета Алексея КАЙДУ, которого около двух часов удерживали в Шевченковском райуправлении ГУ МВД в г. Киеве. По информации ВО “Свобода”, А.КАЙДЕ пытались инкриминировать то, что якобы он в центре Киева повредил частный автомобиль неизвестных лиц.