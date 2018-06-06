Митинг под стенами Верховной Рады: «Кремлю привет! Крым - для украинцев!»

Уже в 8 утра под Верховной Радой активно собирались митингующие в поддержку оппозиции и Партии регионов. Первый круг – сторонники бело-голубых – были плотно окружены кордонами “Беркута” и других спецподразделений МВД. Поэтому протестующая оппозиция была на десяток метров отодвинута от стен парламента живой стеной из милиции.

“Геть Верховну зраду! Зека геть! Банду геть! Путін геть!” – громко скандировали “свободовцы”. А потом затянули украинский гимн.

– Эй, казаки, чего такие грустные? – обратился один из сторонников Тягнибока к юноше из “Верховного казачества”, держащему плакат с надписью: “За единство Украины, России и Беларуси”.

Но парень в казацкой форме лишь молча опустил глаза. Эти казаки – традиционные участники почти всех регионаловских акций. В последнее время они активно митингуют в поддержку ныне главного педагога Дмитрия Табачника.

У 4-го подъезда Рады, где и происходили основные события, заволновались. В кругах регионалов обнаружили “врага” – пожилую женщину с украинским флагом и оранжевой лентой на седых волосах. Милиционеры пытались заставить ее перейти на другую сторону дороги, где митинговала оппозиция.

– Там “ваши”, перейдите туда! – говорил сотрудник МВД женщине, взяв ее под руку.

– Что значит “ваши”? Почему я не могу здесь постоять, это что, не мои земляки? – не сдавалась пожилая пикетчица, окидая глазом присутствующих сторонников Партии регионов. – Это что, какие-то турки? Мы все украинцы, не важно, на каком языке мы говорим.

Отойдя от бабушки, милиционер дал команду подчиненным перевести ее на другую сторону, когда “не будет камер”. Но как только женщину захотели заставить уйти, она подняла шум и, к счастью, ее услышала Вера Ульянченко, которая как раз возле Верховной Рады ждала приезда зкс-президента Виктора Ющенко.

– Не трогайте женщину. Пусть стоит. Смотрите, чтобы милиция не была против людей, – предостерегла Ульянченко стражей порядка.

– Сессию открыли, но Литвина забросали тухлыми яйцами и помидорами, – радостно сообщил в громкоговоритель один из модераторов “Свободы”. “Ура!” – загудела толпа.

Вдруг из-за спин беркутовцев показался и Ющенко в сопровождении охраны. Никто из митингующих его не приветствовал, хотя флаги “Нашей Украины” мелькали среди другой партийной символики в толпе. Экс-президенту даже некому было махнуть рукой. Регионалы смотрели на него с безразличием, а “свободовцы” встречали криками “Ганьба!”.

Журналисты российского интернет-телересурса с красноречивым названием “Кремль” расспрашивают украинцев, почему они против базирования ЧФ РФ.

– Крым – это украинская земля. Пусть Черноморский флот забирает свои корыта и возвращается в Новороссийск, если они, конечно, доплывут. Кремлю - привет! Крым - для украинцев!

Двое милиционеров тащат под руки парня. Им остается миновать живой кордон оппозиции. Народ дружно пытается отбить парня. Начинается первое столкновение митингующих и милиции, на помощь последним приходят беркутовцы.

– Но пасаран! – выкрикивает женщина из толпы, пытаясь защитить парня.

Численное преимущество явно на стороне протестующих. В конце концов им удается спрятать парня в своих рядах. Милиция возвращается ни с чем. Но настроения среди толпы становятся все более агрессивными.

- Кого вы защищаете, – звучат из толпы обращения к стражам порядка. – Они же бандиты! (имея в виду власть – Авт.) Милиция против народа!

Первые ряды митингующих пытаются прорвать границу беркутовцев. Идет стенка на стенку.

– Вы пришли не толкаться, а выражать свою политическую волю. Соблюдайте общественный порядок. Организаторы партий, следите за порядком, – пытается контролировать ситуацию один из руководителей спецподразделения и обращается к своим подчиненным. – Стоять на месте! Шаг назад!

Через несколько минут противостояние стихает. В память о столкновении под ногами остаются истоптанные украинские флаги и флагштоки.

В Верховной Раде ратифицируют соглашение о ЧФ РФ. Вскоре из здания выходит Ющенко и проводит небольшой брифинг для журналистов.

– Произошла измена. Начали торговать суверенитетом Украины... Я убежден, что на этом точка не ставится. Безусловно, это решение временное и, безусловно, мы его должны пересмотреть... Вчера мы приняли решение нашей фракцией о переходе в оппозицию... Я слышал позади реплику, что Янукович прошел благодаря мне. Я могу сотни раз журналистам и нации повторять, у нас две проблемы: Янукович и Тимошенко. И если кто-то хочет сравнить, что что-то меньшее, а что-то большее, вы впадете в заблуждение. Нет большего и меньшего зла.

– Вы будете объединяться с Тимошенко?

– Что такое объединение с Тимошенко, скажите мне? Я дважды объединялся из Тимошенко, объединялся и результат был один – все более глубокое раздробление патриотических и демократических сил. Мы поэтому имеем проблему демократического движения. Нам нужна такая консолидация, которая никого не уничтожает. Не Янукович нас победил. Драка в окружении Ющенко не от Януковича началась и, простите, не от Симоненко. Не от их позиций, а от той политической некорректности, от отсутствия национальных приоритетов, а только видения одного – где ты есть во власти. И любая дорога, которая вела к креслу, к власти уничтожала демократические силы.

Вчера у меня была встреча с Тимошенко и я сказал: "Юля, первое, с чего начинается понимание и консолидация, это чтобы ты вынесла уроки из того, что ты принесла стране. Где сегодня демократы? 12 политических сил пять лет назад стояли бок о бок, где они сегодня у тебя?"

Газовое соглашение, подписанное Тимошенко, привело к экономической капитуляции Украины. По этому соглашению – Украина бесперспективная страна, банкрот. Янукович ссылается на то, что у нас такие газовые соглашения, которые душат. Так нужно не суверенитет отдавать, а газовые соглашения пересматривать. Одна фатальная экономическая ошибка привела к фатальной политической ошибке.

– Эта власть надолго?

– Убежден, что нет. Но ответ не в них, а в нас. Она на столько, на сколько мы даем квоту на подобные решения.

Между сторонниками оппозиции и "Беркутом" опять начинается столкновение.

– Людей бьют ногами! Милиция бьет людей, – кричат в толпе.

Пахнет газом.

– Это “черемуха”, – заверяют фотокоры.

“Партия регионов, не бойтесь своего народа! Выйдите к нам!” – скандируют протестующие.

Но выходит бютовец Андрей Шевченко.

– Мы сейчас говорим с милицией. Предупреждаем, если будут напирать сзади (участники митинга – Авт.) и милиция напирать, они могут подавить людей. Сейчас должно подойти их руководство и, надеюсь, мы как-то решим этот вопрос. Мы слышали, что были дубинки и газ. Хотя было обещание, что никакие спецсредства не будут применять.

Из здания Рады выходят депутаты-нашеукраинцы. Их вид (пиджаки и штаны в разводах от сырых яиц, разбитые носы) красноречиво свидетельствует о недавней драке в парламенте.

– Многих били, нападали сзади. Такого зверства, когда один держит за волосы, а второй бьет в лицо, я никогда в жизни не видел, – рассказывает о ходе ратификации соглашения о ЧФ РФ нардеп нашеукраинец с подбитым носом Владимир Карпук. – И это депутаты Верховной Рады – представители Партии регионов. Прискорбно, что люди могут применять физическую силу. При этом грубо, как при бандитских драках. Это достаточно серьезное испытание для нашей нации. Нужно сделать все, чтоб эти бандиты не были при власти.

Народ опять напирает и старается прорваться в парламент.

– Во что выльются гражданские протесты? – спрашиваю у стоящего рядом Юрия Костенко.

– Ничем хорошим, если говорить о таких одноразовых акциях, это закончиться не может. Это может только привести к кровопролитию, не дай Бог. Но если говорить о последующих перспективах отстаивания украинских интересов, то это не один день и митинг, это достаточно длинная дорога. Скорые победы сейчас невозможны.

– Возможен ли второй Майдан?

– Возможен. Но нужно быть искренним и откровенным, Майдан был после двух с половиной лет очень активной политической работы с людьми. Будем откровенны, что сегодня не все, кто собрались на этом политическом митинге, пришли по велению сердца, по совести. Майдан может быть. Но не сегодня, к величайшему сожалению...

Среди толпы появляется лидер объединенной оппозиции Юлия Тимошенко. Она вместе с Луценко, Гриценко, Кириленко, Яценюком, Тягнибоком и другими оппозиционерами выходит на небольшую сцену, устроенную на углу Грушевского и Шелковичной.

– Только что в помещении этой предательской Верховной Рады состоялась ратификация соглашения, которое полностью открывает процесс к потере Независимости нашего государства. Открывает путь к потере части территории Украины, потере Севастополя и Крыма... Это черная страница в жизни нашего государства... Сегодня мы должны быть единой командой.

– Тягнибок! Тягнибок! – громко скандируют свободовцы, мешая выступлению Тимошенко.

– Вот пример того, как консолидировать усилия! Вместо того, чтобы быть вместе, сейчас просто слова не дает сказать партия “Свобода”, – возмущается Тимошенко.

– С сегодняшнего дня они закрыли Верховную Раду, и они не хотят, чтобы она работала вплоть до 11 мая, потому что черную работу они уже сделали. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всю страну для того, чтобы люди, которые способны постоять за Украину, поддержать Украину в такой тяжелый момент, чтобы могли 11 мая, когда будут заходить эти изменники в Верховную Раду, собраться и стоять, пока они не денонсируют это соглашение, или пока не будут объявлены досрочные выборы.

– Вы готовы вместе с нами сегодня идти и поднимать людей? – обратилась она к толпе. Народ загудел.

– Будет Киргизия? – услышала из-за спины разговор двух мужчин.

– Пока нет...

“Смута наступает”, – обреченно сказал нунсовец Владислав Каськив.

Анна Ященко

Фото УНИАН