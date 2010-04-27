Гриценко: правительство не пошло на логичный и смелый шаг

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО подверг жесткой критике запланированные правительством в проекте государственного бюджета на 2010 год расходы, предусмотренные для Министерства обороны и Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам.

Он сообщил, что в соответствии с проектом госбюджета, который сегодня получили народные депутаты, на оборону запланировано 13,471 млрд. грн. В частности, по общему фонду - 8,807 млрд. и по специальному фонду - 4,664 млрд. грн.

“К большому сожалению, правительство не пошло на логичный и смелый шаг, чтобы прекратить финансирование Министерства обороны и других силовых структур по так называемому спецфонду, который никогда не наполняется в полном объеме», - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что запланированные 4,664 млрд. грн. по спецфонду для Минобороны наверняка не будут профинансированы.

Он также сообщил, что, как и в прошлом году, многие важные для развития, укрепления нацбезопасности и обороны и социальной защиты статьи по общему фонду профинансированы на уровне ниже минимально необходимого. В частности, на строительство и приобретение жилья предусмотрено лишь 56 млн. грн. А на закупку и модернизацию вооружения и военной техники – 7 млн.

В то же время, подчеркнул председатель профильного комитета ВР, запланированный общий фонд «не обеспечит не то что развитие, но и стабилизацию ситуации».

«О развитии нет и речи», - резюмировал А.ГРИЦЕНКО.