Церковь просит Януковича не допустить поддержки резолюции ПАСЕ о геях

Обеспокоенность поддержкой руководством МИД Украины рекомендации Комитета министров Совета Европы «О мерах по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности», принятой 31 марта 2010 года, выразил в специальном письме Президенту Украины председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине Маркиян ТРОФИМЯК.

М.ТРОФИМЯК обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поручению Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщили УНИАН в ВСЦ.

«Особенно странным является то, что украинская сторона в Совете Европы, представленная МИД Украины, поддержала єтот документ, несмотря на обращение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций к Президенту Украины и министру иностранных дел Украины от 18 января 2010 года, в котором главы церквей высказались категорически против введения в нашем государстве каких-либо инициатив, направленных на пропаганду гомосексуализма и попыток легализации однополых отношений», – говорится в обращении ВСЦ.

Священнослужители подчеркивают, что в повестку дня сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 28 апреля 2010 года «включен вопрос о дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентификации».

«Следует отметить, что согласно опубликованным материалам ПАСЕ, в ходе рассмотрения этого вопроса на голосование будет поставлен проект резолюции и рекомендации (документ №12185), требующий от всех стран – членов Совета Европы – гарантировать юридическое признание однополых отношений, и расширить права представителей гомосексуального сообщества до такого уровня правового обеспечения, который имеет признанный в украинском обществе брак между мужчиной и женщиной. Кроме этого, отмеченная резолюция призывает не дискриминировать никого по сексуальной ориентации во время усыновления неродных детей», – говорится в письме организации.

ВСЦ просит В.ЯНУКОВИЧА принять меры для недопущения украинской стороной поддержки резолюции ПАСЕ.

Вместо этого, представители ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, би- и транссексуалы) поддерживают позицию Украины в Совете Европы по одобрению «исторических рекомендаций относительно мер для преодоления дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Об этом говорится на сайте ЛГБТ-сообщества http://lgbtua.com/ru/inworld/inworld_311.html.

«Мы получили красноречивый сигнал от украинского правительства, что наш голос услышан и учтен новой властью, – отмечает лидер гей-форума Украины Святослав ШЕРЕМЕТ. – По сути, правительство предприняло первый решительный шаг навстречу интересам нашего многочисленного ЛГБТ-сообщества – людей, которые платят налоги, внасят вклад в экономическое и культурное развитие страны и имеют право на тот же уровень социальной защиты, что и другие группы общества».

В свою очередь, руководитель киевской ЛГБТ-организации «Инсайт» Анна ДОВГОПОЛ выразила надежду, что «наше государство выполнит в полном объеме Рекомендации Совета Европы, принятые при участии нашей же, украинской, стороны».

Борцы за права сексуальных меньшинств напоминают, что 25 января этого года сообщество неправительственных организаций Украины обратилось к украинской делегации в ПАСЕ с призывом поддержать своими голосами равноправие геев, лесбиянок, бисексуальности и трансгендеров на Европейском субконтиненте, а 3 марта было обнародовано Открытое обращение 25-ти общественных объединений к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с требованием продолжить курс на гражданское равноправие ЛГБТ-граждан.