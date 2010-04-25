Погода на завтра: ночью - заморозки, днем - до 21° тепла

26 апреля в Украине по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Закарпатье днем пройдет небольшой кратковременный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в западной части будет юго-восточным, на остальной территории северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных, южных областях и в Крыму возможны отдельные порывы 15-20 м/с.

Ночью ожидаются заморозки 0-5° (в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°), днем 12-17° тепла; на Закарпатье и побережье морей ночью 4-9°, днем 16-21° тепла; в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 9-14° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла. В Киеве ночью заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.