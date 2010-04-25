Начальник херсонской милиции хочет пересадить участковых на скутеры

Начальник Управления МВД в Херсонской области Александр КАЛИНИН обратится с предложением в Министерство внутренних дел и облгосадминистрацию относительно технического оснащения службы участковых инспекторов милиции скутерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД, об этом А.КАЛИНИН заявил во время личного приема граждан в Белозерском районе Херсонской области.

По его мнению, скутеры значительно улучшат качество работы участковых инспекторов, их мобильность, что, в свою очередь, поможет раскрывать преступления по “горячим следам”.