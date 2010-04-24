Азаров: украинская ГТС никому не нужна, вот в чем проблема

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что украинскую газотранспортную систему необходимо модернизировать как можно быстрее с участием Европейского Союза и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Любое промедление ЕС вместе с Россией приведет к тому, что ЕС лишится этой крайне надежной газотранспортной магистрали, которая может обеспечивать значительное количество объемов транзита газа в Европу, а нам доходы в бюджет", - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинскую ГТС никто не собирается ни покупать, ни продавать.

"Вспомните, сколько было шума и крика, что мы готовы нашу трубу продать. Да, мы готовы ее продать, (но - УНИАН) никому она не нужна сейчас. Никому не нужна абсолютно - вот в чем проблема главная", - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он уточнил, что разговоры о купле-продаже ГТС - лишь полемика, и никто на самом деле не рассматривает возможность ее продажи.

"Конечно, мы ее никому не собираемся продавать. Но мы готовы дать гарантии, что мы будем надежными транзитерами газа. Но чтобы мы ими были сейчас уже, нам надо вложить ресурс в ее модернизацию", - заявил Н.АЗАРОВ.