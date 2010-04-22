Спецпредставитель Госдепа США по антисемитизму интересуется Украиной

Украинский еврейский комитет будет сотрудничать со Спецпредставителем Государственного департамента США по борьбе с антисемитизмом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, который является президентом Украинского еврейского комитета, такая договоренность была достигнута сегодня во время его встречи с Спецпредставителем Государственного департамента США по борьбе с антисемитизмом Ханной РОЗЕНТАЛЬ.

В ходе встречи Х.РОЗЕНТАЛЬ отметила, что процессы в Украине представляют большой интерес для США в связи с активизацией украинско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности.

В сообщении говорится, что Х.РОЗЕНТАЛЬ и А.ФЕЛЬДМАН договорились о налаживании постоянного диалога, обмене информацией, совместном мониторинге уровня антисемитизма, ксенофобии и экстремистских настроений в Украине. Также были достигнуты договоренности об участии украинских экспертов в работе над составлением периодического Отчета Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире.

Кроме того, сообщает пресс-служба, Х.РОЗЕНТАЛЬ высоко оценила вклад А.ФЕЛЬДМАНА как депутата парламента и главы Украинского еврейского комитета в борьбу с антисемитизмом, ксенофобией и экстремизмом в Украине, и отметила недавнее одобрение Верховной Радой Украины законопроекта «О борьбе с нацизмом», автором которого является А.ФЕЛЬДМАН.