На совещании у николаевского губернатора умер директор предприятия

Сегодня во время совещания в Николаевской облгосадминистрации умер 47-летний директор одного из предприятий Южно-Украинска.

Как передает корреспондент УНИАН, помощник председателя Николаевской областной государственной администрации Наталья ЛУЩАН сообщила журналистам, что во время заседания мужчине стало плохо. До приезда бригады скорой помощи искусственное дыхание ему делал недавно назначенный на должность главы Жовтневой райгосадминистрации, а ранее работавший главврачом Жовтневой районной больницы Сергей ЮРГЕЛЬ.

Около получаса пытались спасти человека и врачи скорой помощи, однако все попытки оказались тщетными.

По словам Н.ЛУЩАН, у умершего было хроническое заболевание почек и, как говорили его коллеги, приехавшие с ним, накануне он проходил лечение.

На совещание, которое проводил председатель Николаевской ОГА Николай КРУГЛОВ, были приглашены руководители райгосадминистраций, городские головы, председатели районных советов, руководители структурных подразделений. Основным вопросом повестки дня была выплата задолженности по заработной плате.